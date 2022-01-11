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В Орле здание кинотеатра «Октябрь» станет местным объектом культурного наследия. Он прошел государственную историко-культурную экспертизу с двумя жилыми домами.

Эксперты выяснили, что проект соответствует всем законодательным нормам в области охраны культурного наследия. Помимо кинотеатра, экспертизу прошли еще два объекта – жилые дома на площади Карла Маркса.

В настоящее время готовятся проекты распоряжений правительства Орловской области об установлении зон охраны трех объектов. Зона охраны – территория, где установлен особой режим градостроительной деятельности, сообщает пресс-служба областного правительства.

ИСТОРИЯ ЗАКРЫТИЯ:

Работу кинотеатр остановил летом 2016 года. Тогда не был продлен договор аренды. Собственник бизнеса решил использовать здание для другого бизнеса.