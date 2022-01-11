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Происшествия11 января 2022 11:07

Орловца оштрафовали за отсутствие маски в здании железнодорожного вокзала

Он уже привлекался к административной ответственности по этой статье, но в первый раз получил предупреждение
Сергей Силаев
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Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

Орловца оштрафовали за отсутствие маски в здании железнодорожного вокзала. Он уже привлекался к административной ответственности по этой статье, но в первый раз получил предупреждение.

В Железнодорожный суд города Орла поступил протокол на местного жителя, который находился в общественном месте без органов защиты дыхания.

30 ноября 2021 года было рассмотрено дело об административном нарушении по статье о невыполнении правил поведения при введенном режиме повышенной готовности.

Орловец признал вину в зале судебного заседания. Минимальный размер штрафа по статье – 15 000 рублей, однако судья посчитал возможным уменьшить размер наказания в два раза, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.