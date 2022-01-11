В Орле майнинг криптовалюты грозит обернуться тюрьмой для арендаторов "Дормаша" Фото: Архив "КП"

Арендаторам производственной площадки обанкротившегося орловского завода "Дормаш" грозит реальный срок. До уголовного дела руководителей двух компаний довел майнинг криптовалюты.

О подробностях необычного дела рассказала пресс-служба Орловского энергосбыта. Ранее площади арендовали две фирмы - ООО "Диджитал Групп" и "Технология света". На производственных площадках были установлены фермы для майнинга криптовалюты, из-за которых накопился огромный долг за электроэнергию. Оборудование было подключено к электросетям завода-банкрота. В итоге за "свет" набежало почти 5,5 миллионов рублей.

- В отношении руководителей вышеназванных организаций возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), согласно которой им грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в ООО "Орловский энергосбыт".