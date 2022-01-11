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Происшествия11 января 2022 10:11

На трассе "Орел-Тамбов" кувыркнулся в кювет автомобиль "Рено"

В ДТП пострадал водитель иномарки
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В ДТП пострадал водитель иномарки

В ДТП пострадал водитель иномарки

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе "Орел-Тамбов" опрокинулся в кювет легковой автомобиль "Рено Логан". В ДТП пострадал водитель легковушки.

Авария случилась ранним утром 10 января. Мужчина вел машину со стороны города Елец в сторону Орла. Примерно в половине пятого, в районе 140 километра, водитель не совладал с управлением своим транспортом. Автомобиль занесло, он слетел с проезжей части и опрокинулся в кювет.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.