Коронавирус в Орле, новости на 11 января: за сутки заболело 108 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Статистику по заболеваемости коронавирусом обновил федеральный оперативный штаб. Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 11 января 2022 года.

Подтвердился диагноз covid-19 за сутки у 108 жителей Орловской области. Суммарное число заболевших составляет 71 588.

Выписано по выздоровлению с отрицательным ПЦР-тестом 28 человек. Всего излечилось 67 284 жителя региона.

Зафиксирован 1 смертельный случай. За все время наблюдения ушло из жизни 1 566 пациентов с лабораторно диагностированным коронавирусом.

За последние недели в Орловской области наблюдается спад заболеваемости. В грядущий четверг на заседании оперативного штаба будет рассмотрен вопрос об отмене системы QR-кодов.