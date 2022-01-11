Фото: информационно-аналитический отдел Орловской Митрополии

В Орловской области 300 детей получили подарки на Рождество от Епархии. Их получили ребята из многодетных семей и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Рождественская акция прошла в Центре гуманитарной помощи матери и ребенку при социальном отделе Орловской Епархии. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать подарки для 300 ребят.

Руководитель социального отделе иерей Олег Анохин рассказал, что каждый ребенок получил сладости, мандарины и мягкие игрушки. Помимо этого, Рождественские наборы вручили тем, кто участвовал в акции «Письмо ветерану», сообщает информационно-аналитический отдел Орловской Митрополии.