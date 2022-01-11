Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области начались патрулирования на водоемах. Профилактические мероприятия проводят с любителями рыбалки.

Для предотвращения происшествий и гибели людей инспекторы МЧС, сотрудники областной поисково-спасательной службы, полицейские и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей проводят патрулирования.

Рыбакам объясняют правила поведения на льду: как не провалиться под него и что делать, если это случилось. Большое внимание уделено массовому выходу на замерзшие водоемы.

Даже после сильного мороза лед может представлять опасность, поэтому всем рыбакам выдаются листовки о правилах поведения на льду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.