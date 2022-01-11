В Орле пройдет экологическая акция «Ёлка – не мусор»

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Каждый желающий сможет внести свой вклад в качественную утилизацию новогодних деревьев, отправив их в переработку для последующего использования, а не на мусорные полигоны.

Организатором данной акции выступает НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке Администрации города Орла. Партнеры: экодвижение «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр», Центр молодёжи "Полёт". Цель организаторов акции не только полезно утилизировать деревья, а показать, как можно уменьшить количество мусора после праздников, формируя культуру бережного отношения к ресурсам.

«Акция пройдет в нашем городе уже во второй раз. В прошлом году мы организовали акцию «Елка-не мусор» с двумя точками сбора и смогли вовлечь большое количество жителей нашего города. Было собрано более 150 хвойных деревьев. В этом году планируется организовать пункты приема в восьми точках во всех районах города» - рассказывает Сергей Кутенев, председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

«После сбора ёлки измельчат на специальных дробильных машинах, после чего полученная щепа пойдёт на обустройство экологических маршрутов на территории парк-отеля "Дом лесника" в «Национальном Парке «Орловское Полесье», а также на подкормку животных.

Пункты приема (по районам):

Советский:

- Пересечение улиц 60-летия Октября и улицы Октябрьской (ориентир остановка «Завод приборов»).

Заводской:

- ул. Гагарина д. 51 (около магазина «Перекресток»),

- 909 квартал, ул. Машкарина, д. 2, (рядом с храмом-часовней Александра Невского),

- Микрорайон Новая Ботаника (недалеко от церкви Николая Чудотворца),

- Зареченский микрорайон (Бульвар Молодежи - 2).

Северный:

- ул. Бурова д. 8

Железнодорожный:

- ул. Пушкина, 189 (контейнерная площадка),

- ул. Гайдара, 34 (ориентир магазин «Фонарик»).

С более подробной информацией можно ознакомиться на странице акции: https://социальныйфонд.рф/ёлка-не-мусор-2021/