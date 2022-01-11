Фото: Вячеслав Коваленко

В Орловской области оштрафовали компанию за нарушения при декларировании зерна. Сумма административного наказания – 50 тысяч рублей.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело внеплановую документарную проверку одной из компаний в ноябре 2021 года. Специалисты выявили нарушения и выяснили, что 4 тысячи тонн зерна ячменя для пищевых целей были задекларированы на основании протоколов, выданных фантомной лабораторией.

Этой лаборатории не оказалось в Едином реестре органов по сертификации и испытательных лабораторных центров и в Едином государственном реестре аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы по аккредитации.

Составленный протокол в отношении юридического лица был отправлен в арбитражный суд Орловской области. В декабре компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.