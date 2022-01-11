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Происшествия11 января 2022 8:03

На дороге под Орлом столкнулись легковушка и внедорожник, пострадал ребенок

"Митсубиши" выехал на полосу встречного движения и врезался в "Тойоту"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В аварии пострадала маленькая девочка

В аварии пострадала маленькая девочка

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом 10 января столкнулись две иномарки. Легковушка "Митсубиши" не разъехалась с внедорожником "Тойота", пострадал маленький ребенок.

Подробности аварии озвучили в УГИБДД. Она произошла на дороге М-2 "Крым", где со стороны Москвы в направлении Белгорода ехал 35-летний водитель на "Митсубиши". На 344 километре машина выехала на встречную полосу, где в этот момент ехала "Тойота Лэнд Крузер". Автомобили столкнулись. Водитель машине уцелели, а вот малышка, ехавшая в легковушке, травмировалась.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Мицубиси", девочка 2019 года рождения, получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.