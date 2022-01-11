В колониях Орловской области возобновили свидания. Допуск в учреждения будет у переболевших или вакцинированных от коронавируса.

Предоставление краткосрочных или длительных свиданий возобновляется в соответствии с графиком. Допуск можно получить, если имеется документ, подтверждающий законченную вакцинацию или перенесенное заболевание, но не позднее 6 месяцев с момента окончания вакцинации или болезни, или справка, подтверждающая отсутствие коронавируса, выданная не ранее, чем з 3 дня до посещения. У человека не должно быть симптомов инфекционного заболевания на момент прибытия.

При нахождении в помещении необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Сотрудники будут контролировать температуру тела, сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

Сотрудниками учреждений будет организован входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела. Лица с повышенной температурой тела либо наличием иных признаков острого респираторного заболевания к свиданиям допускаться не будут.