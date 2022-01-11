Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2022 7:29

В Орле загорелся трактор на строительной площадке

У него выгорела кабина
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: СУПОНЕВА Ольга

Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орле загорелся трактор на строительной площадке. У него выгорела кабина.

Сообщение о возгорании пришло на пульт спасателей около 21.00, 10 января. Трактор «МТЗ-80» находился на строительной площадке на улице Куренцова.

В результате пожара пострадала кабина. Она выгорела на 1,5 м². На месте пожара работала 2-я пожарно-спасательная часть города Орла. Причина пожара и материальных ущерб устанавливаются. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.