Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области полицейские провели акцию для пешеходов. Сотрудники напомнили жителям о правилах дорожного движения.

В городе Ливны полицейские вышли к нерегулируемому переходу на улице Мира. Они призывали пешеходов соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу в положенных местах, предварительно убедившись в том, что водители пропускают их.

Кроме этого, сотрудники напомнили о «зебре» и необходимости использования светоотражающих элементов на одежде. Это в несколько раз увеличивает шанс заметить пешехода для водителя в темное время суток.

Пешеходы получили памятки «Осторожно! Пешеход!», а также новогодние игрушки, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.