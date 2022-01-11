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Происшествия11 января 2022 7:14

В Ливенском районе при пожаре в жилом доме погибла пенсионерка

ЧП случилось 10 января в деревне Липовец
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Когда пожарные прибыли на место, дом коридор и комната дома горели открытым огнем

Когда пожарные прибыли на место, дом коридор и комната дома горели открытым огнем

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Ливенском районе Орловской области пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме. ЧП, унесшее человеческую жизнь, случилось в деревне Липовец 10 января.

На тушение пожара спасатели выезжали в утреннее время. На тот момент, когда пожарные прибыли на место, дом коридор и комната дома горели открытым огнем. Пламя вот-вот грозило переброситься на находящуюся рядом постройку. Огонь удалось усмирить.

- В результате пожара в доме выгорел коридор, в жилой комнате обуглены обои, потолок и диван. Пожарными было обнаружено тело женщины 1933 года рождения. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За прошлые сутки всего у орловских спасателей было 8 вызовов.