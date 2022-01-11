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Общество11 января 2022 6:35

В ночь на 11 января снег с улиц Орла убирали 88 машин

Из города его вывезли 5 тысяч кубометров
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Техника продолжает уборку

Техника продолжает уборку

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле нынешней ночью, на 11 января, улицы от снега убирали 88 машин. Его вывезено из города 5 тысяч кубометров.

О ночной уборке снега рассказали в городской администрации. Техника, в том числе и привлеченная, сделала около трехсот рейсов, чтобы почистить дороги и убрать снег. Реагентов высыпано больше 206 тонн.

В утреннюю смену работает 27 разных коммунальных машин, от погрузчиков и самосвалов, до маленьких тракторов, расчищающих пешеходную зону от снега.

Начало первой рабочей недели 2022 года на Орловщине выдалось снежным, мело два дня. На дорогах из-за снегопадов возникли заторы, с задержкой вышли в рейс несколько школьных автобусов в области. Прокуратура даже организовала проверку по факту ненадлежащей зимней уборки.