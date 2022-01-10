Систему QR-кодов в Орловской области планируют отменить Фото: Ольга СУПОНЕВА

QR-коды в Орловской области могут отменить с 15 января 2022. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

О грядущих изменения Клычков рассказал в онлайн-эфире соцсетей 10 января. По словам главы региона, окончательное решение будет принято уже на этой неделе, на заседании оперативного штаба. Оно состоится в четверг, 13 января.

Однако отмена кодов не означает, что будут введены другие послабления. Так, масочный режим в общественных местах орловцы и гости региона все равно будут обязаны соблюдать. Напомним, что систему QR-кодов на Орловщине ввели с 30 октября: общественные места орловцы посещают только после прохождения вакцинации от коронавируса (или ПЦР-теста, или сведениях о перенесенном заболевании, или медицинском отводе).

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