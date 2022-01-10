Аварийные работы на тепловом пункте в Заводском районе Орла завершены

Авариные работы завершены Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла завершены аварийные работы на тепломагистрали. Ранее из-за аварии без тепла в домах осталось около 5 тысяч человек.

- Работы на ЦТП по ул. Планерная д.35а, ул. Комсомольская д.380а закончены в 16:40, - сообщили в администрации Орла.

Перебои с теплоснабжением коснулись домов по Комсомольской 340, 342, 344, 346, 348 (детский сад №10), 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374 (школа №6), Планерной, 31, 33, 35. Также была отключена горячая вода по Комсомольской, 384, 398 (детский сад №41), улице Кромской, 3, 5, 7, улице Планерной, 39.