Водителей снегоходов проверили полицейские Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области проверили водителей снегоходов. В ходе рейда нарушений выявлено не было.

Езда на снегоходе обязывает иметь удостоверение категории А1. В случае его отсутствия нарушителю грозит административная ответственность.

Все водители получили листовки и побеседовали с сотрудниками ведомства. Полицейские имеют право остановить снегоход для проверки документов. Обычно такое происходит, когда транспорт появляется на дороге общего пользования.

Отсутствие удостоверения означает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Наличие прав иной категории не облегчит наказание, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.