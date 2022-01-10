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Общество10 января 2022 16:48

В Орловской области проверили водителей снегоходов

В ходе рейда нарушений выявлено не было
Сергей Силаев
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Водителей снегоходов проверили полицейские

Водителей снегоходов проверили полицейские

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области проверили водителей снегоходов. В ходе рейда нарушений выявлено не было.

Езда на снегоходе обязывает иметь удостоверение категории А1. В случае его отсутствия нарушителю грозит административная ответственность.

Все водители получили листовки и побеседовали с сотрудниками ведомства. Полицейские имеют право остановить снегоход для проверки документов. Обычно такое происходит, когда транспорт появляется на дороге общего пользования.

Отсутствие удостоверения означает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Наличие прав иной категории не облегчит наказание, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.