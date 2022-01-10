Предпринимателя из Орла будут судить за мошенничество и похищение человека

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в мошенничестве и похищении человека. До Фемиды дошло дело, корни которого уходят еще в 2006 год.

В то время предприниматель не досчитался товара на складе на сумму более миллиона рублей. Он решил, что обогатиться таким образом захотел один из его подчиненных. Бизнесмен похитил работника, угрожал ему, применял силу, а затем запер в подвале. На этом "шутки" с законом у мужчины не закончились. В 2013-2014 годах он обманул своего знакомого на 89 миллионов рублей: получил от него деньги, злоупотребив доверием. А после, осознав, что ему грозит реальный срок лишения свободы, скрылся.

Несколько лет бизнесмен находился в международном розыске и был задержан в апреле 2021 года.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.