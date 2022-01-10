В Орловской области вырос взнос на капитальный ремонт

Взнос увеличился в 1,38 раза Фото: Сергей Силаев

В Орловской области в новом году вырос взнос на капитальный ремонт. Он установлен в размере 9,49 рублей/ м².

В 2021 году взнос составлял 6,86 рублей/ м² и несмотря на инфляционные процессы оставался самым низким в ЦФО. Регион продолжал реализовывать программу комплексного капитального ремонта многоквартирных домов.

В октябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому в заключенных контрактах допустимо повышение размера платы на 25% за капитальный ремонт в уже заключенных контрактах.

В 2021 году рекордно повысились цены, из-за чего 122 из 401 аукциона на 595,9 миллиона рублей не состоялось. Каждый третий аукцион остался безрезультатным из-за несоответствия проектной стоимости работ состоянию цен на рынке, а проведение капитального ремонта стало физически невозможно, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.