В Заводском районе Орла 5 тысяч человек остались без отопления из-за аварии

В Заводском районе Орла 10 января произошла авария на теплотрассе. Из-за прорыва остановлена две тепловых пункта, без горячих батарей остались не только жилые многоэтажки, но и два детских сада, а также одна школа.

Как сообщили в городской администрации, прорыв был зафиксирован около 13.30. Сейчас ведутся аварийные работы, на их время приостановлена подача тепла в здания. Перебои с теплоснабжением коснулись домов по Комсомольской 340, 342, 344, 346, 348 (детский сад №10), 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374 (школа №6), Планерной, 31, 33, 35.

Также отключена горячая вода по Комсомольской, 384, 398 (детский сад №41), улице Кромской, 3, 5, 7, улице Планерной, 39.

В общей сложности в зону отключения попало около 5 тысяч орловцев, из которых 450 человек - дети. Сообщается, что начнет поступать отопление в дома после 19.00 10 января, когда проблему устранят.