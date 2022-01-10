Ситуацию с уборкой снега на орловских дорогах проверит прокуратура

Почему в Орловской области плохо убирают снег, проверит прокуратура Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская прокуратура начала проверку ненадлежащей уборки снега в Орловской области. 9 и 10 января прошел сильный снегопад ,последствием которого стала сложная дорожная ситуация. Помимо того, что образовались заторы и аварийные ситуации, несколько школьных автобусов вышло в рейс с задержкой.

Проверить ситуацию поручил прокурор области.

- Органами местного самоуправления ряда муниципальных образований региона и специализированными организациями надлежащие меры по очистке территорий и автодорог не принимаются, что создает аварийные ситуации на дорогах, автобусы по четырем школьным маршрутам выехали с задержкой, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за уборку снега в районах области.