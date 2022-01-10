Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика10 января 2022 11:47

Орловская область получит 1,8 миллиарда рублей на развитие агропромышленного комплекса

Об этом рассказал руководитель Департамента сельского хозяйства Александр Шалимов
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Орловская область получит 1,8 миллиарда рублей

Орловская область получит 1,8 миллиарда рублей

Фото: Сергей Силаев

Орловская область получит 1,8 миллиарда рублей на развитие агропромышленного комплекса в 2022 году. Об этом рассказал руководитель Департамента сельского хозяйства Александр Шалимов на совещании в областной администрации.

В текущем году объем государственной поддержи составит 1 миллиард 809 миллионов рублей, что на 175,2 миллиона превышает сумму прошлого года.

На развитие растениеводства в наступившем году планируется потратить 926,5 миллиона рублей, а потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в кредитах на весенние полевые работы составляет 9,2 миллиарда рублей.

Департамент сельского хозяйства Орловской области направил в Минсельхоз России предложения о максимальном размере краткосрочного кредита на одного заемщика на первый квартал текущего года по направлению растениеводство. Сумма кредита – 200 миллионов рублей.

В течение года максимальный размер перераспределяется из-за наличия субсидий по льготному кредитованию и исходя из фактической потребности предприятий, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.