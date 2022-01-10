Орловская область получит 1,8 миллиарда рублей Фото: Сергей Силаев

Орловская область получит 1,8 миллиарда рублей на развитие агропромышленного комплекса в 2022 году. Об этом рассказал руководитель Департамента сельского хозяйства Александр Шалимов на совещании в областной администрации.

В текущем году объем государственной поддержи составит 1 миллиард 809 миллионов рублей, что на 175,2 миллиона превышает сумму прошлого года.

На развитие растениеводства в наступившем году планируется потратить 926,5 миллиона рублей, а потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в кредитах на весенние полевые работы составляет 9,2 миллиарда рублей.

Департамент сельского хозяйства Орловской области направил в Минсельхоз России предложения о максимальном размере краткосрочного кредита на одного заемщика на первый квартал текущего года по направлению растениеводство. Сумма кредита – 200 миллионов рублей.

В течение года максимальный размер перераспределяется из-за наличия субсидий по льготному кредитованию и исходя из фактической потребности предприятий, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.