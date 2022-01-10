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Общество10 января 2022 11:32

В Орловском правительстве сообщили, что серьезных сбоев в системе ЖКХ в новогодние выходные не было

Несколько раз в регионе были зафиксированы перебои с электричеством, водоснабжением и подачей тепла
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области не было зафиксировано серьезны сбое в системе ТЭК и ЖКХ в длинные новогодние выходные. Об этом сообщил Григорий Шайкин, глава профильного департамента, на аппаратном совещании 10 января.

Речь идет о том, что не произошло крупных сбоев в коммунальной сфере, затронувших большое число людей и потребовавших много времени и ресурсов на их устранение. Но все же несколько раз перебои с подачей электричества, воды и тепла случились в период с 31 декабря по 9 января.

- В регионе было зафиксировано 2 технологических сбоя по поставке электрической энергии, 3 - по поставке холодного водоснабжения и 2 - по поставке тепловой энергии. По результатам проведения аварийных работ поставка энергетических ресурсов потребителям была восстановлена в кратчайшие сроки, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.