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В Орловской области 8 человек умерло от коронавируса за прошедшие сутки. 106 человек заболело, 25 выздоровело, сообщил федеральный оперативный штаб.

Количество заболевших превысило вчерашний показатель на 3 единицы. За последние 24 часа коронавирусом заразилось 106 человек. Общее количество выявленных случаев в области – 71 480.

За сутки выздоровело 25 человек. Число орловцев, победивших болезнь, – 67 256.

Смертность остается на высоком уровне. За сутки еще 8 орловец не справились с болезнью. Общее количество умерших за пандемию – 1 565.