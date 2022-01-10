Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле молодой мужчина погиб, спасаясь из пожара. ЧП с летальным исходом случилось на Планерной улице 5 января.

Пожар охватил квартиру в утреннее время. Когда спасатели прибыли на место происшествия, очевидцы рассказали, что из окна горящей квартиры до приезда пожарных выпрыгнул мужчина. Его тело было обнаружено под окнами дома, где произошло ЧП.

- В результате пожара выгорела комната, закопчен коридор. Пожарными спасено 3 человека, 8 - эвакуировано. Причины пожара устанавливаются специалистами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за новогодние выходные в регионе в пожарах погибло три человека. Спасатели выезжали на различные вызовы 117 раз.