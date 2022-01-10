Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области полицейские задержали местного жителя с наркотическим веществом. Он приобрел его без цели сбыта.

Сотрудники ОМВД России по Орловскому району задержали мужчину на территории лесополосы. У него был пакет с подозрительным веществом. Полицейские изъяли его и отправили в экспертно-криминалистический центр.

Специалисты установили, что содержимое пакета – наркотик, массой 1,43 грамма. Орловец рассказал, что приобрел вещество для собственного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». В настоящее время ведется дознание, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.