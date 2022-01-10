Фото: СУПОНЕВА Ольга

Где в Орле привиться от коронавируса на этой неделе. Публикуем график работы пунктов вакцинации.

Каждый день медики принимают в в Многофункциональном центре на улице Ленина, дом 1. С понедельника по субботу с 9.00 до 20.00, а в воскресенье – с 9.00 до 16.00. С 12.00 до 19.00 ежедневно функционирует прививочный пункт в ТМК «Гринн» на Кромском шоссе, на первом этаже.

Помимо этого, в любой день недели прививки делают в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ на площади Каменского, дом. С понедельника по субботу с 9.00 до 20.00, в воскресенье – с 9.00 до 16.00.

Орловцев “порция здоровья” ждет и в здании территориального управления по Северному району на Московском шоссе, 137 с 12:00 до 19:00 по будням, а в субботу и воскресенье – с 9:00 до 16:00.

На базе ж/д больницы также работает прививочный пункт. Он находится на улице 3-ей Курской, дом 56, на втором этаже, в кабинете 29. Вакцинация там доступна в будние дни с 10:00 до 14:00.

Компонент вакцины можно получить у магазина «Европа» на улице Московской, 67, в понедельник, среду и пятницу с 12:00 до 19:00.

Ожидает желающих вакцинироваться и автовокзал – ул. Автовокзальная, д. 1, 2 этаж. График работы: вторник и четверг с 12:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 16:00.

Кроме этого, медики принимают и на втором этаже здания автовокзала на улице Автовокзальной, 1, во вторник и четверг с 12.00 до 19.00, а в субботу с 9.00 до 16.00.

В любом из пунктов вакцинации можно получить как первый, так и второй компонент вакцины. Поликлиники функционируют ежедневно, в будние дни по записи, в субботу и воскресенье – на свободный вход.

Для прохождения процедуры необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, сообщает пресс-служба администрации города Орла.