Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сотрудники МЧС спасли котенка. Он забрался на высокое дерево и не смог слезть обратно.

Утром, 6 января, спасателям поступил звонок. Жительница Орла попросила помощи и рассказала, что котенок на улице Пионерской забрался на высокое дерево, а слезть обратно не может. Ветки оказались очень тонкими и хрупкими.

В это время других выездов не было, поэтому к месту происшествия направились сотрудники 1-ой спасательно-пожарной части по охране Советского района города.

Специалисты использовали трехколенную лестницу для того, чтобы подобраться к котенку ближе. Они поняли, что есть риск падения животного с дерева и расстелили внизу спасательное полотно.

Котенок прыгнул вниз на полотно, где его поймали пожарные, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.