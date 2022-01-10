Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области сотрудники Росгвардии проверили охотников. По двум нарушениям составлены протоколы.

В ходе ведомственной акции «Безопасный Новый год» росгвардейцы совместно с УМВД по Орловской области и Управлением экологического надзора проверили охотоугодья Верховского и Покровского районов.

Специалисты проверяли правильность транспортировки и использования оружия и боеприпасов, а также наличие лицензионно-разрешительной документации.

По линии разрешительных документов нарушений выявлено не было, а за нарушения правил охоты было составлено два протокола, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.