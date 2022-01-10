Три человека погибли в пожарах в Орловской области за новогодние праздники

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области за новогодние праздники в пожарах погибли три человека. Спасатели выезжали в выходные дни по сигналам о происшествиях и на помощь людям 117 раз.

Один из пожаров с трагическим исходом произошел 1 января. Вечером, около половины двенадцатого, очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в жилом доме в одном из сел Залегощенского района. Пожарные прибыли на место, постройка полыхала открытым пламенем. Внутри было обнаружено тело пенсионерки 1953 года рождения.

- В результате пожара дом выгорел на 32 квадратных метрах. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В Залегощенском районе в пожаре погиб еще один человек: жилой дом сгорел 3 января в селе Лески. Огонь унес жизнь мужчины 1950 года рождения. А третий трагический случай произошел на Планерной в Орле: 5 января при пожаре в квартире погиб молодой мужчина 1990 года рождения.