Десять орловских художников будут получать губернаторские стипендии

Орловских художников область поддержит деньгами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области десять художников получат материальную поддержку. Им назначена губернаторская стипендия.

Деньги будут выплачиваться каждый месяц, начиная с января 2022 года, указ подписал глава региона. Все живописцы, которых область поддержит деньгами, состоят в "Союзе художников России".

- Стипендии выплачиваются в целях сохранения творческого потенциала орловских художников и их материальной поддержки, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также стипендия назначена орловским писателям. В 2022 году выплаты назначены 27 литераторам.