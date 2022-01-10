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Звезды10 января 2022 7:01

Десять орловских художников будут получать губернаторские стипендии

Материальная поддержка положена каждый месяц
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Орловских художников область поддержит деньгами

Орловских художников область поддержит деньгами

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области десять художников получат материальную поддержку. Им назначена губернаторская стипендия.

Деньги будут выплачиваться каждый месяц, начиная с января 2022 года, указ подписал глава региона. Все живописцы, которых область поддержит деньгами, состоят в "Союзе художников России".

- Стипендии выплачиваются в целях сохранения творческого потенциала орловских художников и их материальной поддержки, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также стипендия назначена орловским писателям. В 2022 году выплаты назначены 27 литераторам.