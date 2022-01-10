Десять орловских художников будут получать губернаторские стипендии

Орловских художников область поддержит деньгами
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орловской области десять художников получат материальную поддержку. Им назначена губернаторская стипендия.
Деньги будут выплачиваться каждый месяц, начиная с января 2022 года, указ подписал глава региона. Все живописцы, которых область поддержит деньгами, состоят в "Союзе художников России".
- Стипендии выплачиваются в целях сохранения творческого потенциала орловских художников и их материальной поддержки, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.
Также стипендия назначена орловским писателям. В 2022 году выплаты назначены 27 литераторам.