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Общество10 января 2022 6:29

Прокуратура защитила права дольщиков, вложившихся в жилье на Поликарпова в Орле

После вмешательства надзорного ведомства строительство объекта завершено
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле прокуратура защитила права дольщиков, вложившихся в покупку жилья в доме на площади Поликарпова. Строительная фирма ООО "Градстрой" затягивала сроки, но после вмешательства надзорного ведомства строительство было завершено.

Как рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства, договора на участие в долевом строительстве дома в Железнодорожном районе заключили 108 человек. Однако застройщик нарушал сроки проведения работ, указанные в документах.

- В целях защиты жилищных прав граждан прокуратура внесла застройщику представление, по результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также руководителю застройщика было объявлено предостережение о недопустимости нарушений прав дольщиков, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

В итоге многоквартирный дом достроили. Застройщик ожидает разрешения на ввод жилья в эксплуатацию.