На Кромском шоссе в Орле "ВАЗ" сбил женщину

В Орле на переходе "ВАЗ" сбил женщину Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле автомобиль "ВАЗ" сбил женщину прямо на пешеходном переходе. ДТП случилось на Кромском шоссе.

Как рассказали в УГИБДД, вечером 6 января, проезжую часть дороги в районе дома №2 по Кромскому шоссе по нерегулируемому переходу переходила пятидесятилетняя женщина. В этот же момент со стороны Машиностроительной улицы в направлении Комсомольской ехал 36-летний водитель на отечественной легковушке. "ВАЗ" сбил пешехода.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и с места происшествия доставлена в травмпункт больницы им. Семашко, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.