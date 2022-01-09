Орелэнерго исполняет новогодние желания юных орловцев

Подарить праздник сиротам, детям из малообеспеченных семей или малышам с ограниченными возможностями здоровья может любой желающий – для этого нужно снять с елки специальный шар-открытку, где дети делятся своими сокровенными желаниями. Так в руках энергетиков в буквальном смысле оказались мечты 10 ребят с нарушениями здоровья. Юные орловцы загадали конструктор, наушники, пластилин, игровой центр, книги, спортивный инвентарь и другие детские радости. Все желания были беспрекословно исполнены. Чтобы поддержать атмосферу праздника и волшебства, сотрудники Орелэнерго нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и в дополнение к подарку устроили маленькое представление для каждого из ребят. Не остались без внимания и воспитанники подшефной Нарышкинской школы-интерната, где живут и учатся 60 сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Ребята приготовили для энергетиков костюмированное представление, а шефы привезли для своих маленьких друзей не только добрые пожелания и напутствия, но и традиционные сладкие подарки. - У многих из этих ребят нелегкая судьба – одни имеют проблемы со здоровьем, другие – лишены семьи или попали в иную сложную ситуацию. Невзирая на трудности эти удивительные люди не перестают искренне верить в сказку и мечтать. Исполнить заветное желание ребенка прекрасный повод вспомнить истинное предназначение Нового года -побывать в роли волшебника и стать частью настоящего новогоднего чуда, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Сергей Алешин.