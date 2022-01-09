В первую рабочую неделю года погода орловцев удивит Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жителей Орла ждут снегопады и скачок температуры от -18 до 0. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на первую рабочую неделю 2022 года.

Судя по прогнозам Росгидрометцентра, в понедельник 10 января на термометрах от -5..-1 градус. Пасмурно, и в ночное время, и днем ожидается снег. Атмосферное давление 740 мм рт.ст, ветер юго-западный 2 м/с.

Во вторник 11 января похолодает: столбики термометров опустятся до -10..-9 градусов. Облачно, снег. Давление 749 мм рт.ст., ветер северный 9 м/c.

В среду 12 января температура опустится еще ниже: ночью мороз до -18 градусов, днем -16. Снова пасмурно, небольшой снег. Давление на уровне 748 мм рт.ст., ветер северо-западный 6 м/с.

В четверг 13 января мороз смягчится. В темное время суток на термометрах -15 градусов, днем -5. Облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Сильный ветер с запада, скорость 10 м/с, давление 751 мм рт.ст.

В пятницу 14 декабря ночью -7 градусов, а днем уже 0. Ветер усилится до 12 м/с, давление 746 мм рт.ст. Ожидается мокрый снег с дождем.

По предварительному прогнозу, выходные будут с небольшим снегом и морозом.