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Общество8 января 2022 12:29

В Новый год и Рождество в Орловской области не был нарушен общественный порядок

Об этом рассказали в УМВД
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области не зафиксировано грубых нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь и Рождество

В Орловской области не зафиксировано грубых нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь и Рождество

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в новогоднюю ночь и Рождество не было зафиксировано случаев нарушения общественного порядка. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Во время длинных праздничных выходных орловские полицейские усиленно дежурят, наблюдая за соблюдением жителями правопорядка во время гуляний, празднования и на дорогах. Так, в новогоднюю ночь не зафиксировано грубых нарушений, как и в Рождество.

Кроме того, в Рождество храмы и церкви проверили на антитеррористическую защищенность, а сотрудники ГИБДД дежурили близ православных святынь, где проходили службы.