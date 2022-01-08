В Новый год и Рождество в Орловской области не был нарушен общественный порядок

В Орловской области не зафиксировано грубых нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь и Рождество
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орловской области в новогоднюю ночь и Рождество не было зафиксировано случаев нарушения общественного порядка. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Во время длинных праздничных выходных орловские полицейские усиленно дежурят, наблюдая за соблюдением жителями правопорядка во время гуляний, празднования и на дорогах. Так, в новогоднюю ночь не зафиксировано грубых нарушений, как и в Рождество.
Кроме того, в Рождество храмы и церкви проверили на антитеррористическую защищенность, а сотрудники ГИБДД дежурили близ православных святынь, где проходили службы.