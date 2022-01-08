Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области губернатор будет платить стипендии писателям. В 2022 году выплаты назначены 27 орловским литераторам.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. Литераторы, являющиеся членами писательских объединений России, каждый месяц с января будут получать денежную выплату.

- Стипендии установлены в целях развития литературных традиций Орловской области, содействия в создании новых произведений литературы и сохранения творческого потенциала орловских писателей, - пояснили в пресс-службе.