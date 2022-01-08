В Орловской области заболеваемость ОРВИ вдвое превышает эпидпороги

В Орловской области превышены эпидпороги по ОРВИ Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области эпидемические пороги по заболеваемости ОРВИ остаются превышенными в два раза. Чаще других болеют дети в возрасте до 14 лет: их более 50% от всех заразившихся.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Несмотря на то, что число заразившихся простудными заболеваниями в регионе снизилось, эпидпороги все равно превышены.

- Уровень заболеваемости среди совокупного населения выше эпидемических порогов на 49,4% по области и на 37,7% по Орлу. Превышение эпидемических порогов зарегистрировано во всех возрастных группах, за исключением детей в возрасте до 2-х лет, наибольшее превышение эпидемических порогов отмечено среди взрослых и детей школьного возраста, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.