В Ливнах пешеход решил перейти дорогу в неположенном месте и оказался под колесами

Пешеход госпитализирован Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области под колесами легковой иномарки оказался пешеход. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и его сбил "Фольксваген".

ДТП случилось 4 января глубокой ночью, в третьем часу. Сорокалетний водитель на иномарке ехал по улице Пушкина со стороны Гражданской улицы. В районе 36-го дома машина сбила 53-летнего пешехода.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.