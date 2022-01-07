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Происшествия7 января 2022 16:54

В Ливнах пешеход решил перейти дорогу в неположенном месте и оказался под колесами

Мужчину сбил "Фольксваген"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Пешеход госпитализирован

Пешеход госпитализирован

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области под колесами легковой иномарки оказался пешеход. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и его сбил "Фольксваген".

ДТП случилось 4 января глубокой ночью, в третьем часу. Сорокалетний водитель на иномарке ехал по улице Пушкина со стороны Гражданской улицы. В районе 36-го дома машина сбила 53-летнего пешехода.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.