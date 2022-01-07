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Общество7 января 2022 16:40

В последние выходные новогодних каникул в Орле ожидается небольшой мороз

Публикуем подробный прогноз погоды на 8 и 9 января
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Публикуем прогноз погоды в Орле

Публикуем прогноз погоды в Орле

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В последние выходные длинных новогодних каникул в Орле ожидается пасмурная погода с небольшим морозом. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 8 и 9 января.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 8 января небо затянуто тучами. Осадков не ожидается, температура воздуха ночью -7 градусов, днем до -4. Ветер с запада 6 м/с, давление 746 мм рт.ст.

В воскресенье 9 января небо над городом снова пасмурное. В ночные часы температура опустится до -9 градусов, в светлое время суток -4 и небольшой снег. Ветер сменит направление на юго-восточное, скорость 6 м /с. Атмосферное давление 742-747 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе похолодает до -16, ожидаются снегопады.