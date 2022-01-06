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Звезды6 января 2022 11:27

Орловская область купит 6 автоклубов

На приобретение передвижных ДК выделено больше 28 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области появится 6 клубов на колесах. Купят автоклубы в рамках нацпроекта "Культура".

На приобретение передвижных "домов культуры" выделено больше 28 миллионов рублей. Такие клубы на колесах позволяют устраивать концерты, киносеансы, проводить разные мероприятия в любом месте, куда можно проехать.

- Автоклуб вмещает в себя сцену, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры – все необходимое для концертов и кинопоказов, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.