Убийство из ревности произошло в одном из домов Заводского района Орла

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле застолье обернулось убийством. В Заводском районе города, в подъезде одного из домов, 4 января обнаружено тело 44-летнего мужчины. Подозреваемый задержан.

Подробности рассказали в следкоме. Тело обнаружили жильцы дома, на нем было множество повреждений. Подозрение пало на 42-летнего жителя этого же дома, ранее судимого. Как оказалось, убитый - случайный знакомый орловца. Вместе они проводили время, употребляя алкогольные напитки, а затем между мужчинами вспыхнул конфликт на почве ревности. Тогда хозяин квартиры избил гостя и выкинул его тело на лестничную площадку.

- Злоумышленник на месте происшествия подтвердил обстоятельства совершенного им преступления, после чего ему было предъявлено обвинение. В суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.