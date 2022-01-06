Под Орлом слетела с дороги в кювет девушка на "ВАЗе"

Девушка-водитель получила травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом девушка на отечественной легковушке "ВАЗ" очутилась в кювете. Машина слетела с проезжей части и опрокинулась.

ДТП случилось днем 4 января. 21-летняя водитель ехала по дороге "Глазуновска-Долгое" за рулем "Пятнадцатой".

- В районе 25 километра водитель допустила съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за 3-6 января на орловских дорогах полицейские зафиксировали 61 дорожно-транспортное происшествие. В авариях пострадало 3 человека.