Оттепель задержится в Орле еще на сутки

Рождественский сочельник в Орле выдастся сырым Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пришедшая 5 января в Орел оттепель задержится еще на сутки. Судя по прогнозу синоптиков, Рождественский сочельник выдастся дождливым.

Как сообщает Росгидрометцентр, в ночь с 5 на 6 января на столбиках термометров ноль градусов. Небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер юго-западный 4 м/с, атмосферное давление низкое, на уровне 732 мм рт.ст.

Днем 6 января пасмурно. Потеплеет до +2 градусов, временами мокрый снег с дождем. Ветер сохранит направление и скорость, давление на том же уровне.

А вот 7 января, в Рождество, снова ожидается минус: температура опустится до -3..-4 градусов, пойдет снег. Ожидается сильный ветер с запада, давление повысится до 740 мм рт.ст.