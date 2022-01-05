Новогодние украшения в Детском парке Орла повредили

Фото из официальной группы Детского парка
Фото: соцсети
В Орле оказались повреждены новогодние украшения инсталляции в Детском парке. Фотоснимками "до" и "после" поделились сотрудники парка в его официальной группе в соцсетях.
Пострадали в новогодних гуляниях огромные мандарины, так приглянвшиеся орловцам, а также белые домики-фонари. На фото видно, что на мандаринах облупилась краска, они выпачканы. А на домиках и вовсе следы от запуска пиротехники.
Фото из официальной группы Детского парка
Фото: соцсети
Сотрудники парка просят орловцев бережнее относиться к праздничному декору.
- Дорогие жители и гости нашего города! Давайте сохраним зимнюю сказку!, - написано в группе Детского парка Вконтакте.