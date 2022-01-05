Спасское-Лутовиново приглашает орловцев на праздничную программу "Волшебная зима"

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Новогодние каникулы продолжаются. Для тех, кто засиделся дома, музей-заповедник Тургенева в Спасском-Лутовино Орловской области приготовил обширную праздничную программу. Усадьба ждет в гости!

Посетить Спасское-Лутовиново можно всей семьей. Сотрудники проведут экскурсии для взрослых и маленьких гостей, мастер-классы, пригласят покататься на лошади или ватрушках: здесь специально построили горку для зимних забав. Также в усадебном парке гости смогут поводить хороводы с Дедом Морозом у наряженной елки и принять участие в конкурсах и подвижных играх.

Каждый день, со 2 по 9 января, гостей ждут новые развлечения в рамках программы "Волшебная зима в Спасском-Лутовиново". Телефон для справок 8 929 059 83 19.

Подробнее о том, какие еще новогодние развлечения доступны в Орловской области, читайте здесь.