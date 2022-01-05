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Происшествия5 января 2022 12:50

В Мценске две отечественные легковушки угодили в ДТП

В столкновении "Лады Калины" и "Пятнадцатой" не обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Два человека пострадали в ДТП в городе Мценске

Два человека пострадали в ДТП в городе Мценске

Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В городе Мценске Орловской области столкнулись два легковых автомобиля. В аварии, в которую угодили "Лада Калина" и "Пятнадцатая", не обошлось без пострадавших.

О ДТП рассказали в региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в первой половине дня 2 января. Водитель на "Калине" ехал по улице Андрея Рева, на перекрестке неравнозначных дорог с улицей Мира он столкнулся с другой отечественной легковушкой - "ВАЗ 2115".

Сам водитель "Лады Калины" не пострадал, а вот пожилому водителю "Пятнадцатой". а также ее 20-летнему пассажиру, досталось. Они травмировались, но обошлось без госпитализации, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.