В Орле задержаны юные взломщики, обворовавшие гаражи

Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

Два молодых жителя Орла задержаны по подозрению в кражах из гаражей. На счету юных взломщиков не одно проникновение в чужую собственность.

Серию гаражных краж совершенных в Заводском районе, раскрыли полицейские. Двоих орловцев, 2002 и 2003 года рождения, поймали с поличным. Установлено, что молодые люди выбирали те гаражи, двери которых заперты на навесные замки. Они срывали их ломом, забирались внутрь и забирали имущество: колеса, металлические изделия.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, возбуждено дело по статье "Кража". Оба взломщика под подпиской о невыезде.