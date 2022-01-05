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Общество5 января 2022 8:17

За три года в Орловской области отремонтировали 340 километров дорог

В 2022 году работа продолжится
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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За три года 340 километров дорог отремонтировали в Орловской области

За три года 340 километров дорог отремонтировали в Орловской области

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за три года отремонтировали 340 километров дорог. Участки привели в порядок по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Об итогах дорожного ремонта в 2019-2021 годах рассказали в пресс-службе Правительства региона.

- При ремонте был применен комплексный подход. Помимо ремонта полотна выполнены работы по нанесению дорожной разметки, обустроены пешеходные переходы, установлены ограждения и новые светофоры, - говорят в облправительстве.

Также сообщается, что пройдены первые два этапа создания в городе Орле интеллектуальной транспортной системы. В 2022 году ремонт дорог продолжится. Как уже ранее сообщала "КП", запланирован ремонта почти сотни километров дорог региона.