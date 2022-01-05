За три года в Орловской области отремонтировали 340 километров дорог

За три года 340 километров дорог отремонтировали в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за три года отремонтировали 340 километров дорог. Участки привели в порядок по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Об итогах дорожного ремонта в 2019-2021 годах рассказали в пресс-службе Правительства региона.

- При ремонте был применен комплексный подход. Помимо ремонта полотна выполнены работы по нанесению дорожной разметки, обустроены пешеходные переходы, установлены ограждения и новые светофоры, - говорят в облправительстве.

Также сообщается, что пройдены первые два этапа создания в городе Орле интеллектуальной транспортной системы. В 2022 году ремонт дорог продолжится. Как уже ранее сообщала "КП", запланирован ремонта почти сотни километров дорог региона.